Tuttosport: "Torna Pulisic, il trascinatore Sarà di nuovo vero Milan?"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Torna Pulisic, il trascinatore Sarà di nuovo vero Milan?". Dopo aver iniziato dalla panchina l'ultimo match contro il Napoli in quanto non era al top per una gastroenterite, Christian Pulisic tornerà titolare stasera sul campo del Monza. Il Diavolo ritrova così il suo miglior giocatore di questo inizio di stagione che ha già segnato sette reti tra campionato e Champions League. Oltre all'americano, Paulo Fonseca potrà contare nuovamente su Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che hanno saltato la gara contro il Napoli per squalifica e che stasera torneranno nell'undici titolare.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it