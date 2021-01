Tuttosport - Verso la Coppa Italia, poco turnover contro il Torino: Pioli ha gli uomini contati

Se potesse farebbe riposare diversi titolari, ma Stefano Pioli deve far fronte ancora a tante assenze e per questo domani sera contro il Torino, negli ottavi di Coppa Italia, potrà fare solo pochi cambi rispetto alle ultime partite visto che ha gli uomini contatti: con Tatarusanu in porta, la linea difensiva dovrebbe essere quella composta da Conti a destra, Dalot a sinistra e in mezzo due tra Kjaer, Romagnoli e Kalulu. In mezzo al campo ci sarà Calabria con Kessie, mentre in avanti, alle spalle di Leao, agiranno Castillejo, Diaz (o Calhanoglu se lo spagnolo non dovesse recuperare dal problema alla caviglia rimediato sabato in campionato contro il Torino) e Hauge.