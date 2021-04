Tuttosport - Verso la Lazio: Pioli valuta le opzioni per l’attacco

Leao o Rebic, chi schierare al posto di Ibrahimovic? Il portoghese fa troppa fatica da prima punta, ma anche il croato rende meglio da esterno. Difficile ipotizzare una titolarità di Mandzukic contro la Lazio, visto che l'ex Juve ha non più di mezzora nelle gambe. Come riporta Tuttosport, mister Pioli sta valutando le varie opzioni per l’attacco. Il tecnico rossonero potrebbe confermare Rebic a sinistra e Leao centravanti, invertirli o mettere in panchina il giovane lusitano, inserendo uno tra Brahim Diaz e Hauge.