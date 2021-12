Tuttosport - Verso Milan-Liverpool: tre dubbi di formazione per Pioli

In vista del match di domani contro il Liverpool, secondo Tuttosport, Stefano Pioli deve ancora sciogliere tre dubbi di formazione: il primo è in difesa, dove sulla fascia destra sono in ballottaggio Florenzi e Kalulu. Gli altri sono sulla trequarti dove l'unico sicuro di un posto è Brahim Diaz, che agirà da trequartista alle spalle di Ibrahimovic: a destra Saelemakers e Messias si giocano una maglia da titolare, mentre a sinistra sono da valutare le condizioni di Leao dopo la botta rimediata contro la Salernitana: se non dovesse farcela giocheranno due tra Saelemaekers, Messias e Krunic.