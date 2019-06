Twitter, Fondazione Milan ad Amatrice per una settimana di sport e divertimento

Il profilo Twitter del Milan ha reso noto che Fondazione Milan è ad Amatrice per una settimana di sport ed attività con novanta ragazzi della città e dei comuni limitrofi: "Per il secondo anno di fila, Fondazione Milan è ad Amatrice per una settimana di sport e divertimento con 90 ragazzi della città e dei comuni limitrofi".

For the past two years, #FondazioneMilan is in Amatrice for a fun-filled week of sports together with 90 local kids ️



Per il secondo anno di fila, Fondazione Milan è ad Amatrice per una settimana di sport e divertimento con 90 ragazzi della città e dei comuni limitrofi ️ pic.twitter.com/ZbCnuV2DcF