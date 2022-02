Ucraina, Malinovskyi promuove raccolta fondi: "Pregate per il nostro Paese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le tremende notizie che arrivano dall'Ucraina, dopo i primi bombardamenti russi avvenuti nella notte, hanno provocato la preoccupazione dei tanti calciatori ucraini che militano nei vari club europei e delle loro famiglie. La moglie di Ruslan Malinovskyi ha detto la sua in un post pubblicato in mattinata, mentre il giocatore dell'Atalanta si è subito attivato a sostegno dei connazionali con una raccolta fondi promossa sui social. "L'Ucraina è sotto attacco in questo momento. Per favore, spargete la voce e pregate per il nostro paese", il messaggio del trequartista.