UDI-MIL (0-1): Pulisic la sblocca! Bella giocata di Estupinan

GOL DEL MILAN! CHRISTIAN PULISIC! I rossoneri sbloccano il match al minuto 40! Pulisic sulla trequarti intercetta palla, lancia Estupinan sulla sinistra. Cross in mezzo del terzino, carambola tra difensore e portiere e la palla finisce al numero 11 del Milan che dentro l'area di porta non sbaglia e la insacca di sinistro. 1-0 Milan, meritato.

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci