Udinese, Arizala a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con i bianconeri

MilanNews.it
Oggi alle 10:08News
di Enrico Ferrazzi

Dopo essere stato seguito a lungo dal Milan, che però poi ha deciso di non affondare il colpo, Juan Arizala si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Come riferisce gianlucadimarzio.com, il giovane esterno colombiano classe 2005 dell'Independiente Medellin è arrivato questa mattina Villa Stuart a Roma per svolgere le visite mediche di rito con il club friulano.

Il costo dell'operazione si aggira intorno ai tre milioni di euro.