Udinese in campo contro il Colonia: Samardzic in panchina

L'Udinese di mister Runjaic alle ore 16 scenderà in campo in amichevole contro il Colonia. Questi i due undici in campo:

Udinese (3-4-2-1): 1 Okoye; 13 Ferreira, 16 Kabasele, 2 Palma; 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 30 Payero, 3 Zemura; 10 Thauvin, 7 Success; 17 Lucca. A disposizione: 12 Padelli, 22 Malusà, 4 Lovric, 5 Giannetti, 8 Pejicic, 9 Davis, 11 Ebosele, 14 Brenner, 15 Kamara, 18 Perez, 20 Buta, 21 Guessand, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 25 Abankwah, 26 Quina, 27 Bonin, 28 Benkovic, 29 Bijol, 31 Barbaro. Allenatore: Runjaic.

Colonia (3-4-3): 40 Urbig; 6 Martel, 4 Hubers, 3 Heintz; 29 Thielmann, 7 Ljubicic, 8 Huseinbasic, 17 Paqarada; 19 Lemperle, 42 Downs, 23 Adamyan. A disposizione: 44 Cobbing (GK), 9 Waldschmidt, 16 Obuz, 21 Tigges, 22 Christensen, 24 Pauli, 33 Dietz, 36 Warschenbach, 37 Maina, 38 Bakatukanda, 39 Schmid, 43 Potocnik, 47 Olesen, 48 Smagic. Allenatore: Struber.

Arbitro: Kulterer

Assistenti: Schrittesser - Wittman