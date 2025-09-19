Udinese-Milan, i rossoneri potrebbero vincere le prime due trasferte in Serie A per la terza volta negli ultimi 21 anni
Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri andrà a Udine per giocare contro l'Udinese, anche lui reduce da un successo contro il Pisa nell'ultimo turno di Serie A. Dopo la bella e netta vittoria della scorsa stagione (0-4) il Milan dovrà di nuovo portare a casa tre punti preziosi per il proprio percorso.
Numeri pre partita
Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati, dopo il 2023/24 e il 2020/21. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), invece, solo una volta i rossoneri non hanno subito alcun gol nelle prime due gare fuori casa stagionali di Serie A: nel 2006/07.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan