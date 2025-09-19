Udinese, pericolo Kristensen per il Milan: dati importanti per il difensore
Domani il Milan sarà di scena in Friuli per sfidare l'Udinese di Kosta Runjaic. C'è un pericolo per gli attaccanti rossoneri e si chiama Thomas Kristensen, che dopo tre giornate di campionato è il giocatore con più duelli aerei vinti (19) e più respinte difensive (34).
LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
