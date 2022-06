Ultimo giorno di contratto per Romagnoli: i suoi numeri con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, 30 giugno, è l'ultimo giorno di contratto da giocatore del Milan per il capitano Alessio Romagnoli. Il numero 13 rossonero non ha ancora definito con certezza il suo futuro anche se l'approdo più probabile pare essere quello della Lazio. Vediamo insieme i numeri messi insieme nei suoi sette anni di Milan. Romagnoli ha giocato, in tutto tra competizioni nazionali ed europee, 247 partite con il rossonero addosso. In queste, per 10 volte si è tolto lo sfizio del gol e in 3 occasioni ha fornito anche un assist. Romagnoli se ne va da capitano che ha alzato al cielo il diciannovesimo Scudetto della storia rossonera. Con il Milan ha vinto anche la Supercoppa del 2016 a Doha contro la Juventus.