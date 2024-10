Ultras arrestati, cosa rischiano l'Inter e il Milan: al momento non ci sono indagati

vedi letture

La Procura di Milano, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere che non ci sono indagati tra Inter e Milan a margine dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 19 capi ultras nerazzurri e rossoneri. Nonostante questo gli inquirenti vogliono far luce sulla vicenda anche lato club per capire se effettivamente i legami emersi dalle intercettazioni tra alcuni tesserati e il tifo organizzato, irregolari secondo la giustizia sportiva, siano stati frutto del caso oppure rientrino nell'alveo dell'intimidamento da parte della Curva.

Il rischio peggiore, secondo la rosea, è lo spettro di essere sottoposti ad amministrazione giudiziaria, una sorta di commissariamento controllato delle due società. Per evitare questo e altri rischi, infatti, sia Inter che Milan si sono subito rese disponibili per collaborare con gli inquirenti. I problemi più grandi sarebbero per l'Inter perchè, citando i pm: "sono emerse "alcune carenze organizzative dell’Inter nella gestione dei rapporti con la tifoseria".