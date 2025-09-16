Umtiti si ritira a 31 anni: "Ho dato tutto me stesso e non ho rimpianto niente"

Samuel Umtiti ha appeso le scarpette al chiodo. Lo rende noto lo stesso giocatore con un messaggio sui propri canali social: "Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci. Ho dato tutto me stesso con passione e rimpianto niente. Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto stare".

Umtiti è cresciuto calcisticamente al Lione e nel 2016 è passato per 25 milioni al Barcellona. Sei anni più tardi ha disputato una stagione al Lecce in prestito.