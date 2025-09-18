Un alto statunitense in Serie A: il Parma ha presentato Benjamin Cremaschi

(ANSA) - PARMA, 18 SET - Nel giorno in cui il club crociato celebra i cinque anni dell'era Krause, in casa Parma si presenta Benjamin Cremaschi, il primo giocatore statunitense nella storia del sodalizio ducale: "Mi sento molto americano, però con tanta cultura argentina, perché la mia famiglia è argentina, ho molti amici argentini e a casa parliamo spagnolo. Sono legato anche all'Italia e spero di giocare qui per tanti anni perché è una nazione bellissima. Qui ci sono le mie origini, i miei parenti venivano da una piccola città vicino a Bologna". Il mix perfetto per il club di seria A di proprietà Usa che ha più argentini in rosa: Cremaschi proviene dall'Inter Miami di Leo Messi, spera di ritrovare 'la pulce' anche ai Mondiali, grazie al Parma: "Credo di essere nel posto giusto per poter ambire ad arrivare anche ai Mondiali, giocare con Messi è stata una bellissima esperienza, mi ha aiutato a giocare in più posizioni sono un centrocampista 'box to box', una mezzala". Per festeggiare invece il presidente il Parma è a caccia della prima vittoria in campionato: nel mirino c'è la trasferta di Cremona. Cuesta ha dubbi in tutti i reparti, dettati dall'abbondanza.

In attacco è un ballottaggio a tre: ci sono due maglie per Cutrone, Pellegrino e Oristanio. Bernabè sta meglio e guiderà il centrocampo, probabile il rientro di Keita, escluso a Cagliari. Il terzo in mediana sarà uno tra Ordonez e Sorensen. Dietro ci sono da valutare le condizioni dell'acciaccato Valenti. Verso una riconferma Circati e Ndiaye, se debutterà Troilo al centro è possibile che Delprato venga avanzato a destra al posto di Lovik. A sinistra ci sarà Valeri che in settimana ha rinnovato fino al 2028 (ANSA).