Un Siebert inadeguato rovina Milan-Chelsea, ma la Champions rossonera resta in piedi

Nel pre-partita c'era tanta voglia, in casa Milan, di dimostrare che la sconfitta di Londra fosse solo un'eccezione e le premesse, nei primi minuti di gara in un San Siro - come sempre - bellissimo, erano state anche positive, ma poi... Poi, come da tre anni a questa parte in Europa con Pioli, i rossoneri subiscono una decisione scellerata dell'arbitro Siebert: rigore leggerissimo concesso per fallo di Tomori su Mount e rosso diretto per l'inglese.

Da lì in poi...

Dal 20esimo in poi non c'è partita, perché Jorginho segna e, poco dopo, Aubameyang raddoppia approfittando di un Milan ancora in fase di riassestamento e delle tante assenze nella retroguardia rossonera; in più Siebert non ha aiutato, gestendo la gara con continue ammonizioni (4 per 7 falli sono nel primo tempo) e innervosendo il tutto inutilmente. Per Tonali e compagni, dunque, non c'è modo di provarci oltre il cuore: "La partita - ha spiegato Pioli a Infinity - è cominciata e avevo la sensazione che potevamo fare una buona partita. Il rigore e l'espulsione hanno cambiato la partita, contro un avversario già forte che non aveva bisogno di rimanere con un uomo in più. Abbiamo avuto occasioni per riaprirla. È un peccato: la sensazione era quella di giocarsela. Ho detto all'arbitro ciò che pensavo a fine partita, non parlo un inglese così fluido ma credo che abbia capito..".

E ora...

E ora, Verona e Monza in Serie A, poi di nuovo tutto sulla Champions League. Perché, nonostante il disastro compiuto da Siebert, il Milan ha ancora gli ottavi nelle proprie mani: per passare il turno i rossoneri devono conquistare 6 punti tra Dinamo Zagabria in Croazia e Salisburgo in casa o 4 punti sperando nella sconfitta degli austriaci contro il Chelsea. Tonali ha la ricetta per rimettersi in sesto. “Abbiamo visto che abbiamo la forza di mettere un punto dopo le sconfitte. Dobbiamo avere la forza di farlo anche ora. In Champions è tutto nelle nostre mani, in campionato siamo distanti tre punti dalla prima in classifica. Dobbiamo continuare così lasciando perdere queste sconfitte. Sappiamo che siamo forti e abbiamo tutto nelle nostre mani”.