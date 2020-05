Una Nazionale in campo, Italia alla fase finale di eEuro 2020

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Si assegna nel fine settimana il titolo di eEuro 2020, il primo Campionato Europeo virtuale che si giocherà su Pro Evolution Soccer della Konami su Playstation 4. C'è anche l'Italia tra le 16 finaliste (inserita nel gruppo B con Serbia, Danimarca e Turchia), che si è qualificata vincendo il proprio girone grazie ad un percorso brillante, fatto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. A conferma delle grandi potenzialità della squadra composta dai quattro eplayer che hanno vinto le selezioni organizzate dalla Figc: Rosario 'Npk_02' Accurso, Nicola 'nicaldan' Lillo, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Alfonso 'AlonsoGrayfox' Mereu. Saranno loro a difendere i colori dell'Italia, che farà il suo esordio domani alle 13.15 con la Danimarca. A sostenere gli Azzurri con un video messaggio anche un tifoso d'eccezione come Roberto Mancini: "Un grande in bocca al lupo alla eNazionale - le parole del Ct - faremo il tifo per voi. Fatevi onore e Forza Italia!". (ANSA).