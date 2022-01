Under 16, la Top 11(+7) del girone d'andata secondo i ranking de La Giovane Italia

La top 11 di oggi de La Giovane Italia è dedicata ai classe 2006 che più stanno impressionando secondo il ranking raccolto in questi primi mesi della stagione. La formazione scelta è un 4-3-3 classico, con due esterni d’attacco alti e un centrocampo stretto in mediana. Le squadre più rappresentate sono la Lazio e il Brescia, con tre giocatori a testa.

Tra i pali, il ruolo di estremo difensore se l’è conquistato Davide Renzetti, che guida anche la classifica con 55 punti. Il numero 1 della Lazio sta giocando una stagione di altissimo livello, in cui ha già totalizzato otto clean sheet; porte inviolate rese ancora più importanti dal fatto che il portierino gioca stabilmente in Under 17 con i compagni di un anno più grandi. Come riserva, un altro numero uno che, anche se con meno continuità, difende spesso la porta dei 2005: si tratta di Thiago Verardi, portiere del Bologna primo in classifica nel girone C.

Anche tra i due centrali di difesa ne figura uno che spesso è volentieri si è messo in luce da sottoleva: si tratta di Thomas Savalli, centrale del Brescia under 17; lo stopper delle Rondinelle è anche, degli undici giocatori scelti, quello che ha giocato di più, con 1064 minuti in campo. Con lui, al centro della difesa, troviamo Matteo Mazzoni, leader della retroguardia del Sassuolo in piena corsa play-off.

Sulla corsia di sinistra, un altro giocatore del Brescia: è Filippo Faggiano, anche lui stabilmente in campo con i 2005, capace anche di trovare la via del gol in campionato. Sul versante di destra invece, ecco Federico Ribello, laterale difensivo della Spal, quarta in classifica nel girone C. Dalla panchina, due cambi di qualità: Emanuele Bassi, 2006 della Cremonese ormai presenza fissa nella squadra di categoria superiore; Andrea Piccinin, leader difensivo della Juventus.

A centrocampo, il playmaker è Cosimo Fiorini, della Fiorentina: i viola stanno inseguendo il Bologna in classifica grazie anche alle qualità a centrocampo del loro creatore di gioco, andato anche a segno due volte quest’anno. Ai suoi fianchi, Jacopo Simonetta, metronomo della Spal under 17, e Valerio Gelli, protagonista finora di una stagione superlativa con la Lazio, capolista del girone D di under 16, e mattatore anche in area viste le otto reti messe a segno.

I due cambi designati sono Tommaso Rubino, compagno di reparto di Cosimo Fiorini, e Carlo Ghidini, altro under 16 del Brescia che si sta mettendo in luce da sottoleva con il gruppo dei 2005.

Il ruolo di punta centrale spetta di diritto a Tommaso Ferrari del Pisa: il centravanti dei toscani ha messo a segno 12 gol in questo avvio di campionato su 19 messi in totale a referto dai nerazzurri e si sta dimostrando un attaccante di primo livello nell’intera Penisola. In ala destra, un altro attaccante in doppia cifra già a gennaio: è Diego Sia, del Milan, a quota 10 dopo nove giornate e leader offensivo dei rossoneri al comando del girone B. A sinistra invece, dal girone D, ecco la fulminante ala della Reggina, Matteo Antoci, capocannoniere dei granata a caccia di un posto ai play-off.

Dalla panchina, spazio per un altro centravanti di grande prolificità: Tommaso Ravaglioli del Bologna è finora il miglior marcatore dei rossoblu in vetta alla classifica. Con lui, Federico Serra, attaccante laziale di ottime prospettive.