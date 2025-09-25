Vaciago: "Il Var è uno strumento al servizio dell’arbitro, non viceversa"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato degli arbitri nel corso del suo fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano: "Sinceri: non avevamo bisogno di Open Var per sapere che Rapuano e Aureliano, a Verona, avevano combinato un pasticcio. Lo avevano detto e capito tutti, fin dalla diretta televisiva della partita. (...). E poi bastano le statistiche: possibile che solo nel 2, forse 3% dei casi l’arbitro che viene richiamato al monitor resti della sua opinione? C’è, probabilmente, un bias comportamentale per cui l’arbitro in campo si è convinto che chi sta davanti ai monitor veda meglio e abbia, quindi, sempre ragione.

E molti dei nuovi arbitri sembrano mancare della personalità e della fermezza della generazione precedente. Così si sta arrivando dritti all’arbitraggio televisivo, con la partita diretta da Lissone e in campo un addetto a ratificare le decisioni prese davanti ai monitor. Quello che doveva servire a evitare 'gravi ed evidenti errori', sta diventando un setaccio nel quale scorre ogni secondo di partita, vivisezionato dalle telecamere. (...).

Il Var è uno strumento al servizio dell’arbitro, non viceversa. Purtroppo è un altro esempio di come la tecnologia invece di potenziare le capacità umane rischi di atrofizzarle, invece di liberare l’uomo, lo ingabbi sempre di più".