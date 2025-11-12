Vanoli: "Non mi voglio paragonare a Pioli che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina"

Paolo Vanoli nel pomeriggio di mercoledì è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina, nonostante abbia già diretto la squadra nel pareggio per 2-2 maturato al Ferraris lo scorso weekend contro il Genoa. Accanto a lui anche il nuovo direttore sportivo Viola, Roberto Goretti. Di seguito le parole di Vanoli, riprese da Tuttomercatoweb.com, sulla situazione attuale della squadra.

Come mai è una sfida?

"Voglio iniziare a fare le condoglianze ad Amir perché ha avuto una perdita importante (il padre, ndr). Perché una sfida? Perché so cos'è Firenze e so che la società ha dimostrato di avere una grande crescita. Queste sfide mi motivano, mi danno energia, ma soprattutto non mi fanno paura. So che la strada sarà lunga e difficile ed è per questo che dovremo essere lucidi. Per uscire da questa situazione servirà tempo, sacrificio e lavoro. Lasciamo stare il mercato di gennaio. Ho sentito molte cose sulla preparazione estiva: non mi voglio paragonare a una persona che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina (Pioli, ndr), parlare di questo o del mercato non sarebbe corretto. Pensiamo alla prossima partita, che sarà per noi importante e difficile"