Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Oggi alle 07:12News
di Lorenzo De Angelis

Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Lecce, nell'ultimo e precedente turno di campionato prima della lunga sosta per le Nazionali, il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato domenica alle 18.00 contro il Sassuolo. Un campo ostico e per nulla scontato, visto che l'ultima vittoria dei rossoneri a Reggio Emilia è datata 22 maggio 2022: il meraviglioso pomeriggio che regalò il 19esimo scudetto della storia del Milan.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia