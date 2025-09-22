Vendita San Siro, il Consiglio Comunale si riunirà il 25 settembre. Il 29 la votazione

Dopo che la giunta ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, c'è grande attesa per il passaggio in Consiglio Comunale. Come riferisce il sito del Comune di Milano, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha convocato due riunioni per discutere del tema della vendita del Meazza, entrambe in presenza presso l’Aula consiliare di Palazzo Marino: una giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 16,30 fino alle 20,30 e una lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 16,30 fino alla votazione della proposta di deliberazione N/1323-2025.

Questo l'ordine del giorno della riunione di giovedì 25 settembre: "Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza”, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale “Grande Funzione Urbana San Siro”, a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. LGS. 28 febbraio 2021 N. 38 (''Legge Stadi ''). Attività Conseguenti.- DIREZIONE GENERALE (N/1323- 2025 circ, 322)".

Durante la seduta di lunedì 29 settembre 2025 si proseguirà la discussione e soprattutto ci sarà la votazione per scoprire se la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter verrà o meno approvata anche dal Consiglio Comunale.

