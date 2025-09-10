Ventola: "Con la confusione dello scorso anno, al Milan serve proprio un po' di ordine"

vedi letture

Nicola Ventola, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol sul Milan di Massimiliano Allegri: “Sono poco fiducioso, ho visto Allegri temporeggiare anche contro squadre piccole, ma con la Cremonese, ad esempio, ho visto solo un Milan lento e confusionario. Vedremo se arrivano i risultati, la gestione e la solidità. Perché con la confusione dello scorso anno, magari serve proprio questo al Milan, un po’ di ordine”.

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.