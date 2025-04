Vernazza difende Gimenez: "Non può essere bollato come bidone. Ha tutto il tempo"

Santiago Gimenez non segna dal 18 febbraio: era la gara di ritorno contro il "suo" Feyenoord e il messicano apriva le danze dopo neanche un minuto a San Siro, prospettando una serata e forse un prosieguo di stagione ben differente rispetto a quello che poi si è verificato. Il centravanti messicano si è fermato a quella rete e forse a quella eliminazione. Il Milan però ha investito parecchi, a gennaio, sull'attaccante, per questo oggi Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport invita tutti alla calma e a non tirare giudizi dopo questi primi mesi.

Le parole di Sebastiano Vernazza su Santiago Gimenez: "Santiago Gimenez, scadenza contratto nel 2029, ha tutto il tempo per migliorare la media e giustificare l'investimento del Milan sulla sua figura di centravanti nato in Argentina, cresciuto in Messico ed emerso in Europa. A pochi giorni dal 24° compleanno, il 18 aprile, Gimenez non può essere bollato come bidone, anche se è vero che al Milan, in 60 giorni, è passato dallo status di salvatore della Champions, l'uomo che avrebbe dovuto trascinare i rossoneri al quarto posto, a soggetto misterioso in panchina"