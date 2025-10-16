Vernazza: "Milan da scudetto? Se Allegri trascinerà Leao dove nessuno mai è riuscito..."

vedi letture

Sebastiano Vernazza, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha analizzato le prime cinque squadre della classifica della Serie A, vale a dire Napoli, Roma, Milan, Juventus e Inter. Questo il suo pensiero sulla formazione rossonera di Max Allegri: "Dei tre grandi allenatori 'ritornati' - Allegri, Sarri e Pioli - Allegri è l’unico ad aver convinto. Ha riportato il Milan in cima o quasi. Lo 0-0 contro la Juve come cartina di tornasole: nella scorsa stagione il pareggio sarebbe stato salutato come unmezzo successo; stavolta è stato vissuto come una mezza sconfitta, perché il Milan, per occasioni create, è stato superiore alla Juve.

Resiste un unico grande problema, la vaghezza di Leao. Se Allegri trascinerà Leao dove nessuno mai è riuscito, lo scudetto sarà più che possibile. Nel’immediato, gli infortuni di Pulisic e Rabiot sono un guaio. Il Milan però è in ascesa e può tentare il rovesciamento della corona. Del resto a San Siro ha battuto il Napoli detentore dello scettro".

