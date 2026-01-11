Vernazza: "Occasione Milan: se batte la Fiorentina rosicchia punti di sicuro"

Sebastiano Vernazza, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan che oggi affronterà la Fiorentina: "Elementare, ma vero. Se oggi pomeriggio il Milan vincerà a Firenze, stasera rosicchierà punti all’Inter o al Napoli o a tutte e due, in caso di pareggio nella grande sfida di San Siro. Meglio guadagnare tre punti su una delle due o due punti sull’una e sull’altra? A nostro parere, meglio la seconda, perché quattro punti sono più di tre, sempre per la serie La Palice&Catalano. Il Milan ha una grande occasione, però c’è un problema: la vittoria contro la Fiorentina non è per niente scontata. I viola lottano per salvarsi e il Milan, lo sanno tutti, ha dilapidato undici punti contro squadre di fascia medio-bassa, tre contro la Cremonese e otto tra Pisa, Parma, Sassuolo e Genoa.

Il Milan ha davanti otto giorni non decisivi, ma abbastanza risolutivi: oggi la Fiorentina, giovedì il recupero contro il Como sul lago, domenica 18 il Lecce a San Siro. Al termine di questa mini-striscia, con Inter e Napoli chiamate allo stesso programma, tre partite in una settimana, ne sapremo di più sul reale obiettivo rossonero: la qualificazione alla Champions, come si era detto in estate, o lo scudetto, come si è ipotizzato in corso d’opera? Perché il Milan, in difficoltà contro le piccole, ha battuto sia il Napoli sia l’Inter e questo vorrà pur dire qualcosa. Il Milan ha un vantaggio, gli restano da giocare 20 partite da qui alla fine della stagione, le 19 del girone di ritorno che comincia oggi più il recupero di giovedì con il Como. Nell’immediato, Inter e Napoli dovranno sopportare il carico delle ultime due giornate della prima fase della Champions. Cristian Chivu spera di evitarsi il supplemento dei due match degli eventuali playoff; Conte lotterà per arrivarci, agli spareggi. Il Milan dovrebbe scavare sui doppi impegni della concorrenza in questo periodo, senza dimenticare la Coppa Italia, altra competizione da cui Allegri è uscito, a differenza dei colleghi. I quarti della coppa nazionale si giocheranno nella prima decade di febbraio, i playoff di Champions si disputeranno nelle due settimane successive. Il calendario è amico del Milan".