Verso Atalanta-Milan, Calabria nel 2015 esordì in Serie A proprio a Bergamo

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà l'Atalanta la prossima avversaria di campionato del Milan, che domenica sera sarà ospite al Gewiss Stadium per la seconda giornata. Proprio contro i bergamaschi, il 30 maggio 2015 Davide Calabria giocò la sua prima partita in assoluto con la maglia rossonera subentrando nel secondo tempo a De Sciglio. In quell'occasione il Milan guidato allora da Pippo Inzaghi, dopo la rete segnata da Baselli, si impose per 1-3 grazie alla doppietta di Bonaventura e alla rete di Pazzini.