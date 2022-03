Verso Cagliari-Milan: ballottaggio tra Kessie e Diaz per un posto sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sabato sera, il Milan sarà impegnato sul campo del Cagliari e in vista di questo match Stefano Pioli avrà il solito dubbio delle ultime settimane sulla trequarti: chi giocherà dal primo minuto come trequartista tra Franck Kessie e Brahim Diaz? Come spiega Tuttosport, il tecnico rossonero vorrebbe recuperare tecnicamente e mentalmente lo spagnolo, ma è anche vero che con l'ivoriano in quella posizione la squadra milanista ha trovato un ottimo equilibrio.