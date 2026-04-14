Verso Hellas Verona-Milan: i veri dubbi di formazione di Allegri sono in attacco. Chi sceglierà Max?

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Domenica pomeriggio il Milan sarà impegnato in casa dell'Hellas Verona, una gara da vincere a tutti i costi dopo due sconfitte di fila contro Napoli e Udinese. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione di Max Allegri, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive stamattina che i veri dubbi del tecnico livornese sono in attacco visto che nessuna delle cinque punte a disposizione è al meglio della forma: Rafael Leao, fischiatissimo sabato, non è al top, così come Christian Pulisic che è ancora a secco nel 2026. Santiago Gimenez è rientrato da poco dopo un lungo stop e quindi è ancora in ritardo di condizione, mentre Nkunku e Füllkrug non stanno incidendo. Chi sceglierà Max? Allegri prenderà una decisione anche in base agli allenamenti di questi giorni.

Questo il programma della 33^ giornata di Serie A:

Sassuolo-Como venerdi 17 aprile ore 18:30 (DAZN)

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 (DAZN)

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30 (DAZN)

Hellas Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 (DAZN)

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 (DAZN/SKY)

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45 (DAZN)

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45 (DAZN)