FIGC, il piano di Malagò per la Nazionale italiana: Allegri ct e Ranieri dt
In merito al futuro della Nazionale italiana, l'edizione odierna di Tuttosport scrive questa mattina che se Giovanni Malagò dovesse vincere le elezioni del prossimo 22 giugno e diventare il nuovo presidente della FIGC, affiderebbe la panchine dell'Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento tra la Nazionale maggiore e le varie rappresentative giovanili. Sarebbe questo il piano dell'ex numero uno del CONI che ieri è stato scelto come candidato dalla Lega Calcio Serie A.
LA LEGA CALCIO SERIE A HA SCELTO MALAGO'
Ieri la Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del CONI è arrivato durante l’assemblea dei club, dove ben 18 società hanno sostenuto la sua candidatura. Solo due club, la Lazio e l’Hellas Verona, non hanno firmato, pur senza esprimere una posizione di aperta contrarietà.
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