Verso il derby di Milano: riflettori accesi sui duelli Modric-Calhanoglu e Rabiot-Barella

Secondo Il Giornale in edicola nella giornata di oggi, il derby di Milano tra Inter e Milan in programma domenica alle 20.45 a San Siro e valido per la 12^ giornata di Serie A si deciderà a centrocampo: i riflettori saranno accessi in particolare su due duelli in mezzo al campo, vale a dire quello tra Luka Modric e Hakan Calhanoglu e quello tra Adrien Rabiot, che tornerà in campo dopo oltre un mese di assenza per infortunio, e Nicolò Barella.

In merito al derby di domenica, il ds rossonero Igli Tare ha dichiarato ieri al Social Football Summit di Torino: "Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso del Milan quindi per me è molto speciale. Queste sono partite che non si giocano ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto. Tifoso del Milan? Sono cresciuto con il Milan di Van Basten. Ho sempre detto di essere tifoso del Milan e realizzare questo sogno per me è stato bellissimo".

