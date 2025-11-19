Milan, BUD nuovo Official Beer Partner e Regional Partner del club

vedi letture

AC Milan e AB InBev, leader mondiale nel settore della birra, sono orgogliosi di annunciare la nascita di una nuova partnership che vedrà il brand BUD - marchio di birra iconico a livello globale - diventare Official Beer Partner e Regional Partner del Club rossonero.

La partnership tra AC Milan e BUD nasce per valorizzare il legame tra sport, convivialità e celebrazione, esprimendo i valori condivisi che legano la passione dei tifosi al piacere di vivere insieme le grandi emozioni del calcio. Questo accordo rappresenta un incontro tra marchi iconici che promuovono momenti autentici di celebrazione e aggregazione. Attraverso iniziative dedicate e attività pensate per coinvolgere la community rossonera, la collaborazione punta a rendere ogni partita un'occasione di condivisione e socialità.

L'esperienza gara sarà ulteriormente arricchita dalla presenza esclusiva di BUD, disponibile nei bar aperti al pubblico e in tutte le aree hospitality. BUD si concentrerà nel creare ancora più momenti da celebrare a San Siro, con ulteriori attività dedicate ai fan durante tutto l'anno.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere BUD come Official Beer Partner della famiglia rossonera. Il nostro obiettivo è offrire ai tifosi momenti unici che esaltino l'atmosfera di San Siro e rendano ogni partita un'occasione speciale. Insieme ad AB InBev vogliamo rafforzare questo legame, trasformando ogni match in un'esperienza di condivisione unica".

"Siamo orgogliosi di diventare partner di un Club così storico e prestigioso come AC Milan. Questa partnership nasce da una visione comune: celebrare i momenti che uniscono, dentro e fuori dal campo. Come brand iconico a livello globale, BUD è la birra perfetta per rendere l'esperienza dei tifosi rossoneri ancora più speciale", ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.