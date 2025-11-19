Serie A: Sozza arbitra Inter-Milan, Napoli-Atalanta a Di Bello
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - E' Simone Sozza della sezione Seregno l'arbitro designato per Inter-Milan, big match della 12/a giornata di Serie A, in programma domenica prossima alle 20.45. A dirigere Napoli-Atalanta (sabato 22 alle 20.45) ci sarà Marco Di Bello, mentre Fiorentina-Juventus (sabato alle 18) è stata affidata a Daniele Doveri. L'arbitro di Cremonese-Roma (domenica ore 15) è Giovanni Ayroldi. (ANSA).
Pubblicità
News
Humana Football Corner: il nuovo tempio degli appassionati di calcio a Milano. Inaugurazione il 22 novembre
Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Primo Piano
Giovani promesse rossonere. Camarda, vita dura a Lecce ma in nazionale è una sentenza: 4 gol in 4 partite con l'U21
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com