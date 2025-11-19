Serie A: Sozza arbitra Inter-Milan, Napoli-Atalanta a Di Bello

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - E' Simone Sozza della sezione Seregno l'arbitro designato per Inter-Milan, big match della 12/a giornata di Serie A, in programma domenica prossima alle 20.45. A dirigere Napoli-Atalanta (sabato 22 alle 20.45) ci sarà Marco Di Bello, mentre Fiorentina-Juventus (sabato alle 18) è stata affidata a Daniele Doveri. L'arbitro di Cremonese-Roma (domenica ore 15) è Giovanni Ayroldi. (ANSA).