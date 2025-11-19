Cugini: "Allegri nell'ultimo mese ha fatto un miracolo"

Il piatto forte della dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, la prossima che farà ripartire la competizione dopo la sosta, arriva proprio alla fine: domenica sera, alle 20.45 a San Siro, si gioca il derby tra Inter e Milan. Una partita come sempre molto attesa e che quest'anno lo è ancora di più dal momento che i nerazzurri sono primi insieme alla Roma con due punti di vantaggio proprio su rossoneri e Napoli. A parlare della gara, a Maracanà sulle frequenze di TWM Radio, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Cosa ti attendi da Chivu e Allegri nel derby di Milano?

"Secondo me stanno facendo benissimo entrambi. Allegri in particolare nell'ultimo mese, senza Pulisic e Rabiot, ha fatto un miracolo a tenere la squadra a due punti dal primo posto. Comunque, come sempre negli ultimi anni penso che detteranno i ritmi i nerazzurri, mentre il Milan cercherà di sfruttare le ripartenze".