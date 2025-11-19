L'ex arbitro Tagliavento entra a gamba tesa sull'utilizzo del VAR

Intervistato dai colleghi de La Repubblica, l'ex arbitro di Serie A Paolo Tagliavento ha provato a spiegare il perché i direttori di gara quest'anno stanno trovando parecchia difficoltà soprattutto nell'utilizzo e gestione del VAR: "Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video: in meno di un decennio si è passati da tre chiamate a giornata a tre a partita".

Tuttavia Tagliavento ha comunque sottolineato l'importanza dell'introduzione di tale strumento, che lo avrebbe sicuramente aiutato a performare meglio durante i suoi anni: "I cinque errori più gravi della mia carriera - spiega senza aver alcun dubbio in merito -, il VAR li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente".