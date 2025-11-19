Non solo le italiane: Franculino piace anche al Bayern Monaco

Tra i nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Franculino Djú, centravanti classe 2004 del Midtjylland. Il calciatore guineense, che piace in Italia anche alla Roma, ha diversi estimatori in giro per l'Europa, tra cui anche Bayern Monaco e alcuni club di Premier League. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Franculino non è seguito solo dai club italiani ma continua a piacere molto anche al Bayern Monaco, che lo ha già trattato in estate. Il Midtjylland si aspetta delle offerte anche dalla Premier League".