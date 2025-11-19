Non solo le italiane: Franculino piace anche al Bayern Monaco
Tra i nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Franculino Djú, centravanti classe 2004 del Midtjylland. Il calciatore guineense, che piace in Italia anche alla Roma, ha diversi estimatori in giro per l'Europa, tra cui anche Bayern Monaco e alcuni club di Premier League. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Franculino non è seguito solo dai club italiani ma continua a piacere molto anche al Bayern Monaco, che lo ha già trattato in estate. Il Midtjylland si aspetta delle offerte anche dalla Premier League".
Franculino non è seguito solo dai club italiani ma continua a piacere molto anche al Bayern Monaco, che lo ha già trattato in estate.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 19, 2025
Il Midtjylland si aspetta delle offerte anche dalla Premier League. https://t.co/mUupxVSCj0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan