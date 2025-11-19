Dal Brasile, Thiago Silva può salutare il Fluminense a dicembre: i motivi

Negli ultimi giorni è uscita alla ribalta delle cronache di calciomercato, la possibilità di una reunion tra il Milan e Thiago Silva, difensore brasiliano di 41 anni che si lanciò in Europa proprio con la maglia rossonera addosso e che con l'universo milanista ha mantenuto un legame affettivo molto forte. Nonostante questa voce abbia perso di efficacia nelle ultime ore, oggi dal Brasile, e più precisamente dal quotdiano O Globo, arrivano ulteriori indiscrezioni sullo status del classe 1984.

Secondo quanto riferisce la stampa carioca, Thiago Silva starebbe valutando di lasciare il Fluminense, squadra in cui è tornato e di cui è capitano, nel mese di dicembre: il contratto scadrebbe in realtà a giugno 2026 ma il centrale vorrebbe riavvicinarsi alla famiglia che vive in Europa e a cui ha comprato una casa a Londra in tempi recenti. L'ipotesi potrebbe essere quella di liberarsi dal club brasiliano e spostarsi nuovamente nel Vecchio Continente per concludere la sua carriera in sei mesi. Successivamente, nel tempo di tre anni, Thiago vorrebbe anche intraprendere il percorso da allenatore. Inghilterra, Francia e Italia, tutti i paesi in cui Thiago ha giocato negli ultimi anni, potrebbero essere delle soluzioni praticabili.