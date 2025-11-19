Domenica il derby di Milano: sarà il primo dopo la firma sul rogito
Quello di domenica sera sarà un derby particolare, non solo perché Milan e Inter si giocheranno la vetta della classifica di Serie A, ma anche perché sarà la prima stracittadina dopo la firma sul rogito che ha consegnato San Siro ai due club.
Dopo 90 anni lo storico impianto meneghino non appartiene più al Comune di Milano ma alle due società, che non solo sono accomunate dal progetto del nuovo stadio, che sorgerà nelle aree limitrofe, ma anche dal fatto che entrambe sono gestite da proprietà americane (RedBird e Oaktree).
