MN - Anche oggi Gimenez ha lavorato a parte: derby a rischio
A differenza di Adrien Rabiot non arrivano buone notizie sul fronte Santiago Gimenez da Milanello. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi il centravanti messicano ha lavorato a parte per recuperare dal problema alla caviglia che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della sua Nazionale nell'ultima sosta.
Per questo motivo la sua presenza nel derby resta fortemente in dubbio, anche se molto dipenderà da come andranno le cose nei prossimi giorni. Al momento, però, è più probabile che Gimenez salti anche questa partita per cercare di rientrare al 100% contro la Lazio.
di Antonio Vitiello
