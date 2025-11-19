Moretto ribadisce: "A oggi non c'è un appuntamento per il rinnovo di Pulisic"
Nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato nuovamente della situazione Christian Pulisic con il Milan: l'americano ha un contratto fino al 2027 che potrà essere allungato di una stagione, qualora il club rossonero decidesse di attivare l'opzione automatica a suo carico. Moretto ha ribadito gli aggiornamenti delle ultime settimane che, sostanzialmente, non portano nessuna vera e propria novità.
Le parole di Matteo Moretto: "A oggi non c'è ancora un appuntamento fissato per quanto riguarda il possibile rinnovo di Pulisic con il Milan. Non c'è fretta perché il calciatore americano scade nel 2027, più uno di rinnovo automatico a carico del Milan e sicuramente il club allungherà almeno fino al 2028. Ma a oggi non c'è ancora una data, un quando anadare a discutere questo possibile prolungamento fino al 2030 o al 2031. Voglio semplicemente ribadirlo anche se non è una novità di calciomercato"
