Beretta: "Leao è un giocatore che vorrei sempre avere in campo, può risolverti la partita da un momento all'altro"

vedi letture

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha commentato così l'importanza di Adrien Rabiot e Luka Modric nella squadra rossonera di Max Allegri: "Rabiot l'abbiamo visto in altre esperienze italiane e se un allenatore come Allegri ha fatto di tutto per farlo venire non può essere una sorpresa e in effetti non lo è perché qua ha dimostrato da quando è arrivato al Milan quanto sia importante all'interno del centrocampo. Modric, dal punto di vista tecnico e tattico, non sto neanche a dirlo, lo conosciamo tutti benissimo, però mi ha stupito la tenuta dal punto di vista fisico atletico con l'età che ha ed è la dimostrazione di un grande professionista. Mettiamoci anche, secondo una mia interpretazione personale, un senso di rivalsa verso il Real Madrid, a dire avete 'visto che non sono un giocatore finito, avrei potuto ancora giocare ad alto livello'" le sue parole a Milan Vibes.

Su Leao, invece, Beretta ha dichiarato: "Quest'anno mi sembra che sia partito bene, secondo me è un giocatore che può risolverti la partita da un momento all'altro, è un giocatore che vorrei sempre avere in campo, a volte con qualche atteggiamento fornisce la sensazione di essere superficiale, ma è un suo modo di giocare: è anche vero che tante volte, per gli strappi che dà, qualche pausa se la deve prendere, attaccare la profondità palla al piede o senza palla per più volte in una gara e dover rincorrere anche gli avversari, far la fase difensiva per 90 minuti, non è così semplice per la tipologia di gioco che ha. Sicuramente può ancora migliorare molto, quello è fuori dubbio, ma io credo che sia sulla strada giusta e probabilmente anche trovare la relazione giusta con l'allenatore, come era stato con Pioli e come mi sembra lo sia con Allegri, è sicuramente un fatto positivo che può portarlo a migliorare ulteriormente il suo gioco".