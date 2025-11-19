Guardiola sottolinea l'importanza dell'amichevole in programma a Barcellona tra Catalogna e Palestina

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Abbiamo permesso di distruggere un intero popolo". Pep Guardiola scende ancora in campo in difesa dei diritti umani, sottolineando l'importanza dell'amichevole in programma a Barcellona tra Catalogna e Palestina. In un'intervista a "El món a RAC1", il tecnico del City ha difeso la partita di beneficenza che si gioca al Montjuic, un evento promosso dalla piattaforma ACT X PALESTINE_ "La partita è più che simbolica, perché servirà a dimostrare ai palestinesi che c'è una parte del mondo che si preoccupa per loro". Ma ha anche evidenziato la sua insoddisfazione per quanto poco si stia facendo in questo senso: Tuttavia, ha espresso la sua insoddisfazione per l'inazione generale: "Il mondo ha abbandonato la Palestina. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Loro non hanno colpa per essere nati lì, abbiamo tutti permesso che un intero popolo venisse distrutto".

Da qui l'appello ai leader politici: "Non riesco a immaginare una persona al mondo che possa difendere i massacri di Gaza. I nostri figli potrebbero essere lì ed essere uccisi solo per esserci nati. Ho pochissima fiducia nei leader. Farebbero di tutto per rimanere al potere". (ANSA).