Camarda: "Mi ispiro tanto a Ibra, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. E anche a me piace la boxe, così come le arti marziali tipo MMA e Kick Boxing".

Francesco Camarda ha rilasciato una lunga intervista a "Generazione Azzurra" a Vivo Azzurro TV:
Su Ibrahimovic: "Mi ispiro tanto a lui, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. È stato uno dei più forti al mondo, ha fatto la storia del calcio. Anche a me piace la boxe, così come le arti marziali tipo MMA e Kick Boxing".
