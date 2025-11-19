Camarda: "Mi ispiro tanto a Ibra, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. E anche a me piace la boxe, così come le arti marziali tipo MMA e Kick Boxing".

di Antonello Gioia

Francesco Camarda ha rilasciato una lunga intervista a "Generazione Azzurra" a Vivo Azzurro TV:

Su Ibrahimovic: "Mi ispiro tanto a lui, a ciò che ha vissuto, alla carriera che ha avuto. È stato uno dei più forti al mondo, ha fatto la storia del calcio. Anche a me piace la boxe, così come le arti marziali tipo MMA e Kick Boxing". 