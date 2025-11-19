A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann
(ANSA) - COMO, 18 NOV - Alcuni ladri sono entrati ieri nella casa della calciatrice svizzera Alisha Lehmann, 26 anni, un passato alla Juventus ed ex compagna di Douglas Luiz, oggi in forza al Como. La calciatrice, che è anche nazionale svizzera, ha postato un video sul suo profilo Instagram, che conta 16 milioni di followers, in cui mostra la sua abitazione di Moltrasio, sul lago di Como, totalmente a soqquadro senza chiarire cosa le sia stato rubato. "La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo", ha scritto Alicia nella storia, dimostrando senso dell'umorismo anche di fronte alle condizioni della sua casa.
Su quanto accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).
Pubblicità
News
Guardiola sottolinea l'importanza dell'amichevole in programma a Barcellona tra Catalogna e Palestina
Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Primo Piano
Saelemaekers d'oro in Nazionale, adesso il derby nel mirino: fu già decisivo in quello della Capitale
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com