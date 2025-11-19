Stringara avverte l'Inter: "Il Milan può prepararti il trappolone"

vedi letture

Paolo Stringara, ex calciatore tra le altre anche dell'Inter, è intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio. Le sue dichiarazioni in vista del derby tra Inter e Milan.

Primo confronto tra Chivu e Allegri nel derby:

"Bella partita, aperta a tutto. Il fatto che il Milan fatica bene negli scontri diretti e meno con le piccole fa capire che i rossoneri forse faticano ancora a trovare qualcosa. Non vedo ancora organizzazione. L'Inter dovrà fare la sua partita, anche prendendo gli avversari alti. Il Milan però può prepararti il trappolone, perché con le ripartenze può fare male"

Cosa ha portato Chivu maggiormente all'Inter?

"E' una squadra più corta davanti. Per giocare nella squadra di Chivu, bisogna avere anche i 30-40 metri per rincorrere. Vuole accorciare il campo in avanti il tecnico. II problema del calcio italiano è che avendo degli allenatori vincenti, siamo fermi. Abbiamo ancora la mentalità del corto muso, mentre invece il calcio è andato avanti"