Ganz: "Gimenez gran giocatore, magari il gioco del Milan non è il suo"

Presente alla terza edizione dell'evento del Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio, Maurizio Ganz ha risposto così ad alcune domande in merito al Milan di questa stagione e all'imminente derby. Queste le sue parole:

Su Leao impiegato da 9: "A me piace perchè ha lo strappo e quindi Allegri ha pensato bene che se parte da 50 metri e arriva in porta, se lo fai partire da 25 arriva di più e va a segnare, io credo che Leao debba andare verso la porta per fare gol. Credo che abbia azzeccato la posizione di Leao".

Cosa manca ancora a Santiago Gimenez? "Mah non lo so, credo che sia un grande giocatore. Magari il gioco del Milan non sia il suo gioco, un gioco di fraseggio, lui invece ha bisogno di palloni in area perchè così è determinate. Questo Milan ha un gioco diverso e lui penso faccia fatica per questo motivo".