Allegri e il derby di Milano: l'ultimo risale al 22 dicembre 2013
Massimiliano Allegri tornerà a vivere un derby di Milano da allenatore dopo quasi 12 anni: l'ultima volta che il livornese è stato in panchina in una stracittadina milanese risale infatti al 22 dicembre 2013 quando ci fu la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie ad un gol all'86' di tacco di Rodrigo Palacio. Meno di un mese dopo l'attuale tecnico milanista venne poi esonerato.
Questo il tabellino di quel derby riportato da magliarossonera.it:
INTERNAZIONALE-MILAN 1-0
Reti: 86' Palacio
INTER: Handanovic, Campagnaro, Rolando, Juan Jesus, Jonathan, Taider (57' Kovacic), Cambiasso (82' Icardi), Zanetti (68' Kuzmanovic), Nagatomo, Guarin, Palacio - All.: Mazzarri
MILAN: Abbiati, De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant (46' Emanuelson), Poli (87' Pazzini), De Jong, Muntari, Saponara (75' Matri), Kakà, Balotelli - All.: Allegri
Arbitro: Mazzoleni
Espulsi: 92' Muntari
