Allegri e il derby di Milano: l'ultimo risale al 22 dicembre 2013
di Enrico Ferrazzi

Massimiliano Allegri tornerà a vivere un derby di Milano da allenatore dopo quasi 12 anni: l'ultima volta che il livornese è stato in panchina in una stracittadina milanese risale infatti al 22 dicembre 2013 quando ci fu la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie ad un gol all'86' di tacco di Rodrigo Palacio. Meno di un mese dopo l'attuale tecnico milanista venne poi esonerato. 

Questo il tabellino di quel derby riportato da magliarossonera.it

INTERNAZIONALE-MILAN 1-0
      
Reti: 86' Palacio

INTER: Handanovic, Campagnaro, Rolando, Juan Jesus, Jonathan, Taider (57' Kovacic), Cambiasso (82' Icardi), Zanetti (68' Kuzmanovic), Nagatomo, Guarin, Palacio - All.: Mazzarri

MILAN: Abbiati, De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant (46' Emanuelson), Poli (87' Pazzini), De Jong, Muntari, Saponara (75' Matri), Kakà, Balotelli - All.: Allegri

Arbitro: Mazzoleni

Espulsi: 92' Muntari
 