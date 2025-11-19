Bezzi: "Maldini ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato di Milan, Maldini e del derby in programma domenica sera contro l'Inter.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:

"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia così. Non lo vedo lontano da quei colori".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora lì. E' importantissima perché qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan".