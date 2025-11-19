Modric, domenica il primo derby di Milano. In carriera ne ha giocati 42 di Madrid: il bilancio

di Enrico Ferrazzi

Domenica Luka Modric vivrà il suo primo derby di Milano da giocatore. Nella sua lunga carriera al Real Madrid, il centrocampista croato ha giocato invece ben 42 stracittadine di Madrid contro l'Atletico. Questo il bilancio: 

DERBY DI MADRID GIOCATI: 42
VITTORIE: 18
PAREGGI: 14
SCONFITTE: 10
GOL SEGNATI: 0
AMMONIZIONI: 8
ESPULSIONI: 1 (doppio giallo)

Questo il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa