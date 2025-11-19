Italia U21, Baldini: "Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile"
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff". Lo afferma il tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ai microfoni della Rai al termine della partita vinta con il Montenegro. "Speriamo che a febbraio possiamo avere la possibilità di fare due giorni insieme perché il campionato è lungo", aggiunge l'allenatore azzurro con un occhio alla ripresa del girone di qualificazione, prevista per la fine di marzo. (ANSA).
